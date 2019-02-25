Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о типичных нарушениях в ходе избирательной кампании. Об этом он рассказал на пресс-конференции, сообщает УНИАН.

По его словам, с начала избирательной кампании преобладали сообщения о незаконной рекламе кандидатов. Особенно в первые дни, когда кандидаты уже были зарегистрированы, а избирательные фонды - еще нет. По результатам таких сообщений было составлено большое количество административных протоколов, поскольку реклама не была оплачена из избирательных фондов. Сейчас - пик жалоб кандидатов друг на друга, когда жалуются на организацию подкупа избирателей, взаимные обвинения в создании сетей по подкупу избирателей.

Также он добавил, что сейчас учащаются случаи хулиганских действий во время проведения митингов того или иного кандидата, когда оппоненты пытаются сорвать такие митинги. Также он добавил, что сейчас полиция расследует и более серьезные дела, например, относительно денег на залог одного из кандидатов в президенты.

По словам министра, залоговая сумма этого кандидата была собрана якобы из пожертвований частных лиц, которые, как оказалось, были не в курсе, что жертвовали средства кандидату на залог.

Говоря в целом о количестве сообщений о нарушении избирательного законодательства, Аваков отметил, что наибольшее количество таких сообщений регистрируют относительно кандидата в президенты Петра Порошенко, на втором месте - кандидат в президенты Юлия Тимошенко. «478 сообщений касаются партии «Солидарность» и их кандидата. На втором месте 358 сообщений - это «Батькивщина», 169 – «Самопомич», 132 - партия «Гражданская позиция» Гриценко и 122 - Ляшко.

Аваков уточнил, что эти сообщения не обязательно является сообщением о нарушениях со стороны кандидата. Это могут быть также сообщение от штаба этого кандидата относительно нарушений своих конкурентов.

Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что по нарушениям на выборах открыто уже 74 уголовных производств.