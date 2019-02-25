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В Украине с 1 марта будут автоматически пересчитаны пенсии для 10,2 млн пенсионеров. Об этом во время совещания в Пенсионном фонде заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает 112 Украина.

«На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен», - отметил он.

При этом Рева подчеркнул, что это не значит, что каждый пенсионер получит по 255 гривен повышения. 

«Эти средства распределятся, согласно формуле, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера. Если повышение будет менее 100 грн, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 грн», - пояснил он.

Реальное повышение, по словам министра, получат 8 млн пенсионеров.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в результате осовременивания пенсий их размер с 1 марта этого года вырастет на 17-20%.
ForUm

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