Во вторник, 26 февраля, в парламент будет внесен законопроект об усилении ответственности за нарушения во время выборов. Об этом в эфире ТСН заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«Мы рассчитываем, что парламентарии примут новый законопроект. Это вопросы нового законодательства об изменениях в ответственности за нарушения на выборах. Речь идет о том, чтобы наказывать за серьезные нарушения серьезными сроками. Вы знаете, что не так давно женщина получила 5 лет тюрьмы за то, что покупала голоса на местных выборах по 600 гривен. Сейчас мы говорим о том, что, если участник такой схемы, то он будет получать от трех до семи лет в тюрьме, если речь идет о выдаче нелегальных бюллетеней постороннему лицу», - сказал глава МВД.
Ранее министр внутренних дел Украины заявил, что по нарушениям на выборах открыто уже 74 уголовных производств.
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