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По нарушениям на выборах открыто уже 74 уголовных производств. Об этом в интервью для ZN.UA заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Я буду обеспечивать максимально честный процесс без схем и фальсификаций. Как бороться с «сетками»? Считаю, что на данном этапе возможна превенция. Идет следствие по ряду ключевых направлений, накапливаются материалы, их обнародование способно дать эффект. В Киеве, к примеру, два человека, которые должны были участвовать в управлении этой «сеткой», уже отказались. В Одессе губернатор в последний момент вписал условие выдачи материальных выплат: «только инвалидам» (законно, претензий не имеем) — и такая выплата уже не ложится в схему. В Днипре сессия горсовета остановила выдачу выплат, потому что там начался скандал, — отмечает министр. — Мы договорились с Гражданской сетью «ОПОРА», с рядом других общественных организаций, что будем предавать информацию огласке, публиковать данные в онлайн-режиме, обнародуем интерактивную карту страны с указанием мест, где фиксируются такие схемы».

По словам Авакова, на сегодняшний день (21 февраля) в полицию поступило 1654 обращения, касающиеся нарушений избирательного процесса по разным регионам. Эти заявления подаются общественными организациями, гражданами или субъектами избирательного процесса. В данной статистике не отражены материалы, когда полиция сама открывает производство. В Киеве подобных обращений больше всего — 181, в Днепропетровской области — 165.

«Заявления фиксируются. По части из них составляются админпротоколы. Сейчас их уже 389. Например, висит борд без исходящих данных. Фиксируем. Составляем протокол на собственника борда. Если собственник нашелся, его обязывают снять этот борд. В более серьезных случаях открываются уголовное производство. На сегодня их — 74»,  — подчеркивает министр внутренних дел.
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