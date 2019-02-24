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Столичная полиция Киева расследует попытку подкупа избирателей через социальные сети, сообщает отдел коммуникации полиции Киева. 

В полицию Киева поступило заявление от директора общественной организации о том, что в социальной сети появился фейковый аккаунт их сообщества. Мужчина отметил, что на этой странице размещены призывы об участии граждан в акции в поддержку одного из кандидатов на президентских выборах. За пребывание на таком мероприятии в парке города Гайворон обещают вознаграждение в размере 600 гривен.

По данному факту следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начали уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Полицейские в рамках производства проверяют информацию о возможном подкупе избирателей.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что по нарушениям на выборах открыто уже 74 уголовных производств.
ForUm

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