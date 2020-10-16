В Одессе за создание «сетки» подкупа избирателей задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом: «Во время следственных действий изъято почти 45 тысяч долларов США, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство – скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата».

15 октября оперативники управления стратегических расследований в Одесской области совместно со следователями СУ ГУНП в Одесской области задержали правонарушителей «на горячем». Местный житель и председатель одной из избирательных комиссий были уличены при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей. Проводятся санкционированные обыски.

Расследуется уголовное производство ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до семи лет лишения свободы.