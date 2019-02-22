Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если РФ будет продолжать агрессивную политику в Украине и в Керченском проливе, сообщает 112 Украина.

По ее словам, если Россия продолжит агрессивную политику в Украине, то Литва предложит и дополнительные санкции.

«Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции», - сказала глава Литвы.

Кроме того, Грибаускайте подчеркнула, что Европейский Союз на следующей неделе должен объявить, сколько человек будет внесено в санкционный список после агрессии в Керченском проливе.

«Они мне известны, но комментировать еще рано», - сказала Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширения «черного списка», она ответила, что «целью санкций не является количество».

«Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится», - сказала президент Литвы.

Напомним, 18 февраля первый заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что Совет министров Евросоюза согласовал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации.