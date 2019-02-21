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Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК «Вагнера», которые затем направлялись в Судан.

Об этом он заявил в комментарии «Прямому».

«Об участии граждан Украины в так называемой структуре ЧВК «Вагнера», да действительно мы имеем не единичные случаи, когда наши бывшие граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК «Вагнер», которые направлялись в Судан. Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другую часть фамилий», - сказал Гуськов.

Напомним, 25 января СБУ обнародовала материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружение доставляется в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО «М Инвест» - коммерческой структуры «повара Путина» Е.Пригожина. Более того, именно через ООО «М Инвест» осуществлялось заказ билетов для «пассажиров» этих авиарейсов 223 летного отряда МО РФ, которыми оказались сотрудники внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнера».

Позже СБУ опубликовала список из 149 наемников российской ЧВК «Вагнера», принимавших участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.
ForUm

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