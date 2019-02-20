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Президент Сирии Башар Асад «вряд ли сможет принять участие» в Ялтинском экономическом форуме в апреле этого года. Об этом заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, передает ТАСС.

«Я не думаю, что он будет участвовать», – сказал посол.

Ранее сопредседатель фонда «Ялтинский международный экономический форум» Андрей Назаров заявил, что на Ялтинский экономический форум, который в конце апреля планируют провести российские власти Крыма, приедет президент Сирии Башар Асад и французский политик, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Пресс-служба Ле Пен пока не комментировала заявление Назарова.
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