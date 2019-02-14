Президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен приедут в оккупированный Крым на Ялтинский международный экономический форум.

Об этом заявил в четверг журналистам сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, сообщает ТАСС.

«Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен (лидер партии «Национальное объединение»), и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом (он возглавит делегацию). Сергей Аксенов (глава Крыма) сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите», - сказал Назаров.

Отмечается, что Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года. Ожидается, что в нем примет участие около 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира.