также в разделеОбщество
14 февраля. Картина дня 11
НАТО планирует усилить свое присутствие в Черном море 11
Труханов в 2017 году через суд аннулировал российский паспорт 15
Защитник донецкого аэропорта узнал в Лусварги боевика 27
«Смс-ки от Весны»: Синоптик обещает украинцам теплую и солнечную погоду 19
Прокуратура: Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха 35
В Астане задержали двух украинских правозащитников 38
На Житомирщине руководителя ГФС задержали за систематическое взяточничество 13
В Харькове задержали банду кавказцев-рэкетиров 18
В ЕС начинают использовать название Kyiv 184
В ряды боевиков запретили набирать судимых 20
Супрун уже с утра начала исполнять обязанности министра 25
Судьи Окружного админсуда Киева обвинили Супрун в давлении 38
НАБУ провело обыск в НКРЭКУ 19
Нардеп Дубневич не указал в декларации 7 земучастков и 4 квартиры жены 21
Суд арестовал $300 тысяч, скрытых Насировым 23
Прокуратура: Дело Савченко-Рубана будет рассматривать суд присяжных 59
Полиция Крыма открыла дело из-за обысков у крымских татар 23

Президент Сирии Башар Асад и лидер французских ультраправых Марин Ле Пен приедут в оккупированный Крым на Ялтинский международный экономический форум.

Об этом заявил в четверг журналистам сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, сообщает ТАСС.

«Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен (лидер партии «Национальное объединение»), и Сирийская Арабская Республика, которая будет представлена Башаром Асадом (он возглавит делегацию). Сергей Аксенов (глава Крыма) сделал ему приглашение, когда мы там были, и получили подтверждение о его визите», - сказал Назаров.

Отмечается, что Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года. Ожидается, что в нем примет участие около 3 тыс. участников из более чем 100 стран мира.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги