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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Киев ускорить расследование массового убийства активистов Евромайдана в 2014 году.

Об этом миссия заявила 19 февраля, в 5-ю годовщину применения насилия к протестующим и в канун годовщины расстрелов в центре Киева, сообщает «Украинская правда».

Представители организации констатируют, что через 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек (84 протестующих, 13 сотрудников правоохранительных органов и мужчины, который был на месте событий, но не участвовал в протестах).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подчеркивает, что пока лишь 3 человека признаны виновными по эпизодам, приведшим к гибели двоих протестующих, а уголовные производства в отношении еще 12 предполагаемых виновных, в том числе сотрудников милиции и Службы безопасности Украины, продолжаются.

«Криминальные производства проходят со значительными задержками», – отмечает миссия.

Мониторинговая миссия ООН обеспокоена, что расследование убийств 17 протестующих и 13 силовиков не привело к установлению конкретных исполнителей. 

Глава миссии Фиона Фрейзер заявила, что индивидуальная ответственность крайне важна, а  семьи всех жертв имеют право знать правду и видеть, как виновных накажут.

В информационной справке миссии указано, что эффективное расследование усложняет ряд факторов:

1) Во время протестов у сотрудников милиции на форме не было опознавательных знаков, что усложняет их идентификацию.

2) Некоторые старшие офицеры милиции, подозреваемые в совершении преступлений против протестующих, сохранили свои должности после Майдана – и их подчиненные неохотно дают показания о причастности милиции к тем убийствам.

3) Проведение судебных экспертиз осуществляется с большими задержками, что частично объясняется недостаточным финансированием и большой рабочей нагрузкой экспертных учреждений из-за вооруженного конфликта на востоке Украины.

4) Многие из предполагаемых виновных бежали в Российскую Федерацию и находятся вне досягаемости для украинского правосудия.

«Главная наша рекомендация – обеспечить эффективное, независимое и беспристрастное расследование убийств, совершенных во время протестов на Майдане. Необходимо также обеспечить эффективную работу экспертных учреждений и избежать необоснованных задержек в судебных процессах», – заявила Фрейзер.

Миссия также призвала международное сообщество надлежащим образом рассматривать запросы на экстрадицию подозреваемых в делах, связанным с убийствами на Майдане, и поддержать усилия Украины по проведению эффективного и независимого расследования.

Напомним, начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.

Родственники Героев Небесной Сотни намерены обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу невыполнения государством их права на судебную защиту. 
ForUm

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