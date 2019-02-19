Москва обречена на поражение в войне против Украины, и украинцы тактически уже победили.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде на заседании, приуроченном к пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает Укринформ.

«Вне всякого сомнения, в этой войне Кремль обречен на поражение. За пять лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически мы уже выиграли!» - подчеркнул Президент.

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В то же время он отметил, что достижение стратегических и окончательных побед зависит от единства и решимости украинцев, а также от единства и решимости международной коалиции в поддержку Украины.

По его словам, никому и никогда европейский и евроатлантический выбор не давался такой дорогой ценой, как Украине.

Порошенко напомнил, что мы живем в неоплатном долгу перед нашими героями, а поэтому обязаны сделать все, чтобы их борьба не оказалась напрасной, и чтобы никто и ничто не вернуло нас назад, в кандалы Москвы.

Напомним, 19 февраля Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.