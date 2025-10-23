﻿
Вашингтон змінює тон: Трамп скасував зустріч із кремлівським диктатором

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, заявивши, що переговори не призвели б до бажаного результату. Про це американський лідер повідомив під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі.

"Я скасував свою зустріч з Путіним. Це здавалося неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти, тому я її скасував", — заявив Дональд Трамп.

Він зазначив, що зустріч із російським лідером може відбутися в майбутньому, однак додаткових деталей не повідомив. "Щоразу у мене з Путіним відбуваються хороші розмови, а потім вони нікуди не ведуть. Путін хоче все, а не лише частину", — додав президент США. За словами Трампа, нині "Путін готовий до переговорів", але Сполучені Штати не дозволять, щоб Росія отримала все, чого прагне.

Американський президент також висловив сподівання, що і Володимир Зеленський, і Путін проявлять "здоровий глузд" у питанні майбутніх перемовин. "Знаєте, як кажуть, танго танцюють удвох. І ми це з’ясуємо", — сказав Трамп.

Крім того, глава Білого дому заявив, що настав час для нових санкцій проти Росії. "Я відчув, що час настав, ми довго чекали", — наголосив Трамп.

Як повідомляло раніше ForUa, Сійярто знайшов "винних" у зриві зустрічі Трампа з Путіним.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

путінТрампБудапештмирні переговоривійна в Україніскасування зустрічі
