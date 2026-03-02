Танкер під прапором США був уражений двумя снарядами в порту Бахрейну

У порту Бахрейну зазнав атаки танкер Stena Imperative під прапором США. На борту виникла пожежа, проте члени екіпажу залишилися неушкодженими, повідомляє Reuters.

За даними агентства, судно було вражене двома снарядами рано вранці. Пожежу оперативно ліквідували, а всі члени екіпажу були евакуйовані і перебувають у безпеці.

"Це перше відоме судно під прапором США, яке зазнало пошкоджень від початку повітряних ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, що спричинило серйозну відповідь Тегерана по країнах Перської затоки та Ізраїлю", — йдеться у повідомленні.

Власник судна, компанія Stena Bulk, поки не дав коментарів. Останнє повідомлення про місцезнаходження танкера Stena Imperative надходило 28 лютого, у перший день ударів США по Ірану.

Раніше ForUA повідомляв, що після атак у районі Ормузької протоці десятки нафтових танкерів зупинилися в Перська затока та не наважуються проходити стратегічний морський коридор. Це вже створює перебої в логістиці та може вплинути на обсяги видобутку нафти.