Війна

Олександрівський напрямок: Сили оборони звільнили 9 населених пунктів

Десантно-штурмові війська заявили про звільнення 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку (межа Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей) та велику кількість ураженої ворожої техніки.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. 3 населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і прямо зараз йде робота над звільненням ще декількох населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, на Олесандрійському напрямку під час операції здійснюється "планомірне та рішуче витіснення противника з укріплених позицій". Точковими й масованими ударами знищується жива сила, озброєння, військова й спеціальна техніка окупантів.

Зазначається, що операція здійснювалася відповідно до визначеного плану, а вже через тиждень у результаті ухвалених рішень і застосування технічних засобів, було обмежено доступ ворожих сил до мережі Starlink.

"Це суттєво вплинуло на ситуаційну обізнаність окупантів та ускладнило управління підрозділами на першому етапі, але противник не зупинив свої наступальні дії та продовжив рухатись далі", - йдеться у повідомленні ДШВ.

Також безперервно працюють підрозділи аеророзвідки й FPV-розрахунки, які виявляють і знищують цілі.

З початком операції 29 січня, втрати армії РФ склали:

  • Особового складу - 6537, з них: безповоротні – 4355, санітарні – 2167, полон - 15
  • Одиниць військової техніки - 419, з них: ББМ – 14, АТ – 242, АС – 49, РСЗВ – 2, 1 засіб ППО, спецтехніка – 6, мото/квадро – 105, танки – 7, артилерійські системи – 147
  • Безіплотників типу Крило – 611, пунктів управління БПлА – 108.
 Автор: Сергій Ваха

