ППО Кувейту помилково збила три американські винищувачі F-15

Системи протиповітряної оборони Кувейт помилково збили три американські винищувачі F-15 під час активних бойових дій у регіоні. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), назвавши подію інцидентом дружнього вогню на тлі конфлікту з Іран.

У командуванні зазначили, що всі шість членів екіпажів встигли катапультуватися. Їх евакуювали, стан військових оцінюють як стабільний, інформує Reuters.

За інформацією CENTCOM, під час інциденту тривали інтенсивні бої, які включали атаки з боку Ірану з використанням авіації, балістичних ракет і безпілотників. У цих умовах кувейтська ППО помилково ідентифікувала американські літаки як ворожі цілі.

Кувейт визнав факт інциденту. Причини помилкового ураження наразі розслідують.

Агентство Reuters з посиланням на перевірені відео повідомило, що один із військових літаків США впав над територією Кувейту вранці в понеділок. Зйомку підтвердили як таку, що зроблена в районі Аль-Джахра, де також видно військовослужбовця на парашуті.

Цей випадок став першим підтвердженим збиттям американських літаків від початку американо-ізраїльської військової операції проти Ірану, яка розпочалася минулої суботи, і продемонстрував швидке поширення бойових дій по всій Перській затоці.