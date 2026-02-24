«Ганебно й огидно»: міністри ЄС критикують позицію Угорщини

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії більшість міністрів країн ЄС публічно розкритикували рішення прорашистського Будапешта заблокувати погоджений у грудні кредитний пакет для України на 90 млрд євро та 20-й пакет санкцій проти Росії. Заяви пролунали 24 лютого перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр у справах Європи Німеччини Гюнтер Кріхбаум назвав блокування «ганебним», заявивши, що йдеться про зрив терміново необхідної фінансової допомоги Україні.

Міністерка у справах ЄС Швеції Джессіка Розенкранц зазначила, що рішення Угорщини в день річниці вторгнення є морально неприйнятним. За її словами, це «постріл Європі в ногу», адже підтримка України безпосередньо пов’язана з безпекою всього Європейського Союзу.

Міністерка з європейських питань Австрії Клаудія Бауер наголосила, що використання права вето як інструмента тиску не є конструктивним і матиме наслідки для ухвалення спільних європейських рішень.

Керівник МЗС Люксембургу Ксав’є Беттель охарактеризував позицію Будапешта як «транзакційну» та припустив, що зрештою може бути досягнута певна домовленість. Він також запропонував організувати візит міністрів зі Словаччини та Угорщини до України.

Міністерка у справах Європи Данії Марі Б’єрре назвала блокування «неприйнятним і неправильним», підкресливши, що домовленість про фінансову допомогу Україні була досягнута ще в грудні. Вона заявила, що Данія та інші країни продовжать тиск на Угорщину, водночас не виключивши пошуку компромісу щодо постачання нафти.

Позицію Будапешта знову озвучив міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока, який заявив, що ключовою причиною блокування є припинення транспортування нафти нафтопроводом «Дружба». За його словами, допоки постачання не буде відновлено, Угорщина не підтримуватиме жодних рішень у європейських інституціях, які стосуються допомоги Україні.

У ЄС наполягають, що робота над розблокуванням рішення триватиме, а питання можуть повторно винести на саміт лідерів Євросоюзу наприкінці березня в Брюсселі.

Угорщина та Словаччина продовжують блокувати схвалення 20-го пакета санкцій проти Росії та надання Україні багатомільярдного кредиту, домовленість про який була досягнута на грудневому саміті ЄС. Українська сторона заявляє, що нафтопровід зазнав пошкоджень унаслідок російських обстрілів, тоді як у Будапешті та Братиславі це заперечують.

В українському уряді попереджають, що без першого траншу кредиту навесні 2026 року фінансова ситуація може стати критичною — цю оцінку раніше підтверджували і в Єврокомісії.