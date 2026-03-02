﻿
Ми ще навіть не почали завдавати їм сильного удару, – Трамп про військову операцію в Ірані

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США ще "навіть не почали" завдавати сильних ударів по Ірану. Про це американський лідер повідомив CNN.

За його словами, військовий конфлікт в Ірані "йде добре", оскільки США мають "найсильнішу армію у світі" і Вашингтон її використовує.

"Ми їх просто розносимо в пух і прах... Ми ще навіть не почали завдавати їм сильного удару. Велика хвиля ще не настала. А велика хвиля настане скоро", — повідомив він.

Американський лідер також заявив, що найбільшим сюрпризом для США стали атаки Ірану по арабських країнах в регіоні. За словами Трампа, раніше арабські країни збиралися "практично не втручатися", однак тепер вони "наполягають на своїй участі".

СШАБлизький СхідТрамп Дональдвійськова операція проти Ірану
