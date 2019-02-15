Кабинет Министров решил ускорить процедуру таможенного оформления автомобилей на европейских номерах, временно отменив обязательную экологическую сертификацию таких авто.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 13 февраля, передает Liga.

Отмечается, что если в техпаспорте авто указано соответствие экологическим нормам, его не нужно будет во второй раз подтверждать в органах сертификации.

Временная отмена сертификации будет действовать до 24 мая 2019 года, то есть до окончания действия Временного порядка растаможивания транспортных средств.

Напомним, владельцы авто на европейской регистрации уже заплатили за растаможивание своих транспортных средств 10,1 млрд гривен.

С 25 ноября 2018 по 13 февраля 2019 было осуществлено таможенное оформление почти 161 тысяч таких автомобилей

25 ноября 2018 вступили в силу два закона, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто на еврономерах.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй – усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продолжение льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза.