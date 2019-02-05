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В Верховной Раде 1 февраля зарегистрировали проект закона №9522 с предложением увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией с 90 дней до 180 дней - до 23 мая, сообщает LIGA.net.

Авторами инициативы выступили три народных депутата: Роберт Горват (фракция БПП), Валерий Лунченко (Народный фронт) и Василий Петевка (Воля народа).

По состоянию на 5 февраля, законопроект рассматривается профильным комитетом.

Как говорится в объяснительной записке к документу, внести изменения предлагается в связи с тем, что при существующем темпе оформления "евроблях" все собственники не успеют оформить автомобили в течение льготного периода.

Как сообщал ForUm, 8 ноября 2018 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент.

27 ноября 2018 года Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.
ForUm

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