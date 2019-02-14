Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

В Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное заседание по обвинению экс-главы ГФС Романа Насирова и директора департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова. На нем коллегия судей рассмотрела ходатайство прокурора САП Андрея Перова о наложении ареста на 300 тысяч долларов Насирова, которые находятся на его счету в банке Великобритани

В течение марта-мая текущего года в рамках реализации пилотного проекта «Укрпочта» будет доставлять получателям монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.

Прокуратура утверждает, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство Екатерины Ганзюк, в частности, базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.

Расследователи Bellingcat раскрыли настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который скрывался под именем «Сергей Федотов». Этим подозреваемым является Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России

В Астане задержали двух украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые находятся в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека.

НАК «Нафтогаз Украины» заплатила дивиденды в госбюджет по итогам 2018 года согласно графику, согласованному с Кабмином.

Правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

В штате Кашмир в колону индийских военизированных сил врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва, погибли 40 военных.

Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон, которого накануне не пустили в страну, полетел во Франкфурт.