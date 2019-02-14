Правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Национальной полиции Сергей Князев.

«Четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева объявлено подозрение по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины», – написал он.

По словам Князева, следствие в отношении «остальных присутствующих там радикально настроенных молодых людей продолжается». «Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона», – отметил он.

«Национальная полиция является аполитичной и всегда будет оставаться на принципах законности и верховенства права. Полиция будет действовать так, как того требует закон, - обеспечивать безопасность граждан», – подытожил Князев.

Напомним, 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади во время проведения акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» правоохранители задержали около десяти активистов.

После этого возле Подольского управления полиции полицейские избили и задержали еще около 30 активистов, которые пришли поддержать задержанных ранее.

В свою очередь в полиции сообщили, что правоохранители «задержали группу лиц при попытке штурма управления полиции».

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Позже всех задержанных отпустили.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий полицейскими во время задержания активистов.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко извинился за полицейского, который выкрикнул «ложись, Бандера» при задержании активистов.

По результатам событий полицией назначены два служебных расследования.

12 февраля суд отправил под стражу полицейского Василия Мельникова, подозреваемого в избиении представителя организации С14. 13 февраля он вышел из изолятора временного содержания под залог.

Ранее следователи Центрального аппарата ГБР сообщили о подозрении сотруднику Подольского управления полиции в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, при задержании общественных активистов 9 февраля в помещении управления (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).