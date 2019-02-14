НАК «Нафтогаз Украины» заплатила дивиденды в госбюджет по итогам 2018 года согласно графику, согласованному с Кабмином.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В «Нафтогазе» напомнили, что правительство разрешило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли.

Как объясняли в июле в Кабмине: «Мы разрешили «Нафтогазу» заплатить до 1 июля не все дивиденды, а только 35%. К концу года они заплатят остальные 40%».

Напомним, Министерство экономического развития и торговли начислило Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» пеню в размере 2,448 млрд гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды в государственный бюджет по итогам деятельности за 2017 год.