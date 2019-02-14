В течение марта-мая текущего года в рамках реализации пилотного проекта «Укрпочта» будет доставлять получателям монетизированные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для информирования о начислении субсидии и механизме выплаты компания доставит каждому получателю (около 4 млн граждан)персональное сообщение о размере субсидии, за что назначена субсидия и как ее получить денежными средствами.

Также компания будет доставлять в течение действия пилота субсидии тем пенсионерам, которые получают пенсии через Укрпочту (около 1,1 млн клиентов) и будет максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. Сейчас идет процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным Фондом Украины.

Все пенсионеры, которых обслуживает Укрпочта, будут получать субсидии наличными через почтальонов в день получения пенсии. Таким образом, они смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию по назначению.

«Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через Укрпочту. Такая задача вполне соответствует операционным возможностям и мощностям компании: сейчас около 45% украинских пенсионеров получают пенсии через Укрпочту. Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют. Наоборот, мы надеемся, что благодаря новой системе монетизации субсидий наши клиенты смогут получить дополнительные средства на собственные расходы, контролируя потребление энергии. Учитывая организацию процесса выдачи субсидий – он максимально простой и удобный для клиентов: пенсионеру необходимо будет расписаться вместо одной ведомости в двух», - отметил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский.

Срок действия пилотного проекта - март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении/невнедрении.

Ежемесячно получатели субсидий будут получать средства за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

Напомним, 6 февраля Кабинет Министров ввел механизм начисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением с марта.