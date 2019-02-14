Сегодня, 14 февраля, в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное заседание по обвинению экс-главы ГФС Романа Насирова и директора департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова. На нем коллегия судей рассмотрела ходатайство прокурора САП Андрея Перова о наложении ареста на 300 тысяч долларов Насирова, которые находятся на его счету в банке Великобритании, сообщает ЦПК.

Как известно, 7 февраля прокурор Перов подал ходатайство об аресте 300 тыс. долл. в Британии. Эти деньги были обнаружены в рамках финансового мониторинга, в ходе которого провели проверку подозрительной операции на 300 тыс. долларов с участием Насирова.

По словам Перова, эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились в НАБУ с запросом о решении вопроса о наложении ареста.

В свою очередь защита Насирова возражала против удовлетворения ходатайства. Адвокаты указывали, что финансовое учреждение, в котором открыт счет Насирова, не является финансовым учреждением в понимании нашего законодательства. Защита утверждала, что это учреждение является брокерским, а украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждений.

Также адвокаты подчеркивали, что, по их мнению, деньги Насирова не есть на счете в классическом понимании. Защита апеллировала, что нет точного баланса счета, поскольку британцы отметили приблизительную сумму. Кроме того, адвокаты обратили внимание не на ту печать и подпись на английском документе.

Сам Насиров заявил, что это не деньги, а какой-то договор, заключенный еще до 2015 года.

Прокурор САП отметил, что учреждение, в котором находятся деньги Насирова, является финансовым, согласно британскому законодательству. Счет экс-глава ГФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

Напомним, 11 декабря 2018 Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Кабмин уволил его 31 января 2018 года.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра геоцентр».

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.