В Астане задержали двух украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенко, которые находятся в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека, сообщает правозащитная организация «Центр гражданских свобод» на своей странице в Facebook.

«14 февраля около 17:15 по местному времени в Астане (Казахстан) была задержана украинская правозащитница Людмила Волошина. Она находится в Казахстане с Международной мониторинговой миссией от Итальянской федерации по правам человека», – говорится в сообщении.

По данным организации, в номер гостиницы «Комфорт», где Волошина проживала, ворвались неизвестные, которые представились сотрудниками миграционной полиции но своих документов не показали. «С высокой вероятностью ее задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана», – говорится в сообщении.

«Людмила успела осуществить телефонный звонок, который был грубо переван. На данный момент местонахождение правозащитницы неизвестно, она не выходит на связь», – подчеркнули в организации.

«Представители миссии ее задержание связывают с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, который был неудобен для власти Казахстана», – сказано в сообщении.

Позже в организации отметили, что по дороге в украинское консульство в Астане полицейские задержали второго наблюдателя правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Валерия Явтушенко вместе с его адвокатом Толегеном Шаиковым.

По данным правозащитников, консул Украины в Астане узнал, где находится Явтушенко, и выехал на место, однако место нахождения Волошиной до сих пор остается неизвестным.