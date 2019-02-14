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В штате Кашмир в колону индийских военизированных сил врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва, погибли 40 военных, сообщает УНИАН со ссылкой на информацию местных чиновников.

Отмечается, что это самый смертоносный инцидент за последние 30 лет в спорном регионе (Кашмир является предметом разногласий между Индией и Пакистаном – Ред.).

Сообщается, что в общем в колоне ехало 78 автомобилей, перевозивших около 2,5 тысяч людей. В результате инцидента два автобуса с людьми взорвались.

Ответственность за нападение взяли на себя Джайш-и-Мухаммед или армия Мухаммеда - военизированная группировка, которая включена в список террористических организаций Министерства финансов США. Хоть эта группа официально и запрещена в Пакистане, она действует и собирает средства в стране под разными именами, заявляли ранее индийские и американские чиновники.

Этот теракт, вероятно, вызовет напряженность в отношениях между соседями, обладающими ядерным оружием, которые вели три войны с момента обретения независимости, две из них за спорную территорию.
 

 
ForUm

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