Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Такое решение судья Сергей Каракашьян объявил 14 феврал, сообщает Украинская правда.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства представителей Кабинета Министров и Супрун Ульяны об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019», - сказал судья.

Судья во время оглашения приговора говорил, что Супрун и ее защита на суде не предоставила доказательств о наличии или отсутствии у нее иностранного гражданства, а оперировали тем, что ее поддерживает правительство, президент и т.д.

Каракашьян до вынесения решения снова удалился в совещательную комнату, вероятно, это связано с распоряжением Кабмина от 13 февраля.

По словам Супрун, суд нарушил процессуальные процедуры, ведь не сообщил, что выйдет из совещательной комнаты, чтобы дальше рассматривать ходатайства.

Адвокат Супрун Анатолий Гасюк заявил, что секретарь суда сообщала защите о том, что суд 14 февраля будет только объявлять решения.

Супрун заявила, что надеется, что судья будет основываться только на рассмотренных на заседаниях утверждениях, без постороннего влияния.

Судья-спикер суда Богдан Санин заявил, что Каракашьян был в совещательной комнате 25 часов.

Супрун также поблагодарила Кабмин, который 13 февраля возобновил право подписи документов для нее, чтобы не остановить работу Минздрава.

Она заявила, что ждет отмены решения о прекращении его полномочий.

Мосийчук как истец сказал, что надеется на «правосудное» решение суда.