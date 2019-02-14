Правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

«С целью обеспечения непрерывности работы Министерства здравоохранения Украины первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне временно, до назначения министра в установленном законом порядке, обеспечить исполнение обязанностей министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабинета Министров Украины, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 года №1096 «О порядке исполнения обязанностей министра в случае его временного отсутствия», - сообщила пресс-служба Минздрава.

Это распоряжение является консолидированным решением правительства, позволяющим разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава Украины.

«Этот исключительный шаг Кабинета Министров Украины является ответом на то, что работа Минздрава была заблокирована решением Окружного административного суда Киева», - подчеркнули в министерстве.

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы «Охматдет» и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения. Эти документы будут подписаны в ближайшее время.

В то же время Окружной административный суд Киева до сих пор не вынес решения по ходатайству об отмене постановления, которым было запрещено Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 11 февраля судья сообщил, что ему требуется дополнительное время для принятия решения, потому что много документов.

Как ранее сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

11 февраля Суд не вынес решения по ходатайству, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Вечером 12 февраля в суде подтвердили, что судья Сергей Каракашьян, который должен принять решение по ходатайству Кабмина, уже более суток находится в совещательной комнате.

На пятницу, 15 февраля, назначено рассмотрение по существу иска народного депутата Мосийчука относительно отсутствия у Супрун полномочий для исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины. Заседание состоится в 14:50 в Окружном административном суде Киева.