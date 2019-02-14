Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон, которого накануне не пустили в страну, полетел в Франкфурт.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Сегодня утром, в 6:30, Юрий Харон (епископ Гедеон) вылетел обратным рейсом во Франкфурт. Вылетел самостоятельно, без принуждения, в добром здравии и настроении. Обещал вернуться», - написал он в Facebook.

Представитель ГПСУ пообещал в скором времени опубликовать видео вылета.

Напомним, 13 февраля пограничники в столичном аэропорту «Борисполь» не пропустили епископа УПЦ МП Юрия Харона в Украине, заявляя, что у него есть гражданство нескольких стран.