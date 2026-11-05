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Полiтика

Зеленський сподівається на посилення допомоги Україні після перемоги демократів

Зеленський сподівається на посилення допомоги Україні після перемоги демократів

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США може сприяти посиленню підтримки Україні з боку Вашингтона.

Зеленський висловив сподівання, що зміни, спричинені тим, що демократи наступного року візьмуть під контроль обидві палати Конгресу, будуть на користь Києва, повідомляє ZDF.

"Ми маємо двопартійну підтримку, підтримку з боку обох партій. Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України та надання їй допомоги", – сказав український президент.

"Вони говорять про відновлення зв’язків між Сполученими Штатами та Європою, які дещо ослабли за останні роки.Без цих зв’язків, без цих відносин дуже важко протистояти Путіну", – долав він.

Зеленський зазначив, що збільшення допомоги з боку США може вплинути на правителя РФ Владіміра Путіна та підштовхнути його до припинення війни.

"Якщо Конгрес зараз заговорить про потужну фінансову підтримку або військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде позитивним фактором, який матиме вплив на Путіна. І Путін тоді замислиться, чи має сенс продовжувати боротьбу, продовжувати війну, якщо підтримка зростає", – заявив президент.

Зеленський висловив сподівання, що посилення підтримки України з боку США наблизить переговори та можливе досягнення миру.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнадемократиЗеленський
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