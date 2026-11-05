Зеленський сподівається на посилення допомоги Україні після перемоги демократів

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемога Демократичної партії на виборах до Конгресу США може сприяти посиленню підтримки Україні з боку Вашингтона.

Зеленський висловив сподівання, що зміни, спричинені тим, що демократи наступного року візьмуть під контроль обидві палати Конгресу, будуть на користь Києва, повідомляє ZDF.

"Ми маємо двопартійну підтримку, підтримку з боку обох партій. Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України та надання їй допомоги", – сказав український президент.

"Вони говорять про відновлення зв’язків між Сполученими Штатами та Європою, які дещо ослабли за останні роки.Без цих зв’язків, без цих відносин дуже важко протистояти Путіну", – долав він.

Зеленський зазначив, що збільшення допомоги з боку США може вплинути на правителя РФ Владіміра Путіна та підштовхнути його до припинення війни.

"Якщо Конгрес зараз заговорить про потужну фінансову підтримку або військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде позитивним фактором, який матиме вплив на Путіна. І Путін тоді замислиться, чи має сенс продовжувати боротьбу, продовжувати війну, якщо підтримка зростає", – заявив президент.

Зеленський висловив сподівання, що посилення підтримки України з боку США наблизить переговори та можливе досягнення миру.

Фото: ОП.