В Русской Православной Церкви увидели прямую связь между высылкой епископа УПЦ Гедеона (Харона) с Украины и его недавним обращением к Конгрессу США в связи с гонениями на Украинскую Православную Церковь.

Фото: УПЦ

«Именно его слова правды, сказанные американцам, вызвали такую ненависть украинских властей, что они фактически лишили его также имеющегося украинского гражданства и принудительно выслали из страны», - написал в четверг в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, сегодня рано утром наместник Десятинного монастыря Киева епископ Гедеон, накануне задержанный в аэропорту "Борисполь" по возвращении из США, был депортирован обратно на основании якобы имеющихся проблем с документами. По свидетельству окружения епископа, к самолету его вели вооруженные автоматчики.

«Ожидаем передовиц в западной прессе, что американский правозащитник Харон, также являющийся епископом Украинской православной церкви, насильственно выслан из Украины. Ведь до этого, встречаясь с конгрессменами, он лишь свидетельствовал о нарушении религиозных прав граждан в Украине», - пишет Легойда.

Он также напомнил, что уроженец Украины епископ Гедеон долгое время служил в США и получил там американское гражданство.