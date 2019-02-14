также в разделеРелигия
Управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах в Болгарии 9
На Буковине суд обязал правоохранителей расследовать законность переводов общин УПЦ в новую Церковь 42
Епископа УПЦ Гедеона депортировали в США 63
В Богородчанах верующие УПЦ продолжают молиться под стенами закрытого захваченного храма 32
Представители ОБСЕ ознакомились с фактами притеснений верующих УПЦ на Винниччине 33
На Буковине верующие проведут молитвенное стояние в поддержку УПЦ 23
На Волыни священник УПЦ совершает богослужения в своем доме после перехода храма в ПЦУ 40
Молитва, беседы и развлечения: В Луцке проведут православный молодежный фестиваль 22
Митрополит Антоний рассказал, как закон о названиях религиозных организаций провоцирует рейдерские атаки против УПЦ 34
Священный Кинот Святой Горы не делал официальных заявлений о поддержке ПЦУ 53
Епифаний ожидает, что в течение года три украинские лавры перейдут в ПЦУ 13
Украинцы рассказали в Facebook, что думают о регистрации новой Церкви под названием «Киевская митрополия УПЦ» 61
Киевляне оценили Томос-тур Порошенко по регионам как предвыборную агитацию 23
В Церкви напомнили верующим, что через причастие из общей чаши невозможно ничем заразиться 18
В Болгарской Православной Церкви заявили, что Константинопольский патриархат «ломает отношения между Церквями» 62
В Кульчине на Волыни сторонники новой Церкви вырезали двери в храме УПЦ 41
В РПЦ призвали православных миссионеров покорять соцсети 14
Кировоградский митрополит УПЦ просит власти защитить верующих «от клеветы СМИ» 41

В Русской Православной Церкви увидели прямую связь между высылкой епископа УПЦ Гедеона (Харона) с Украины и его недавним обращением к Конгрессу США в связи с гонениями на Украинскую Православную Церковь.

Фото: УПЦ

«Именно его слова правды, сказанные американцам, вызвали такую ненависть украинских властей, что они фактически лишили его также имеющегося украинского гражданства и принудительно выслали из страны», - написал в четверг в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, сегодня рано утром наместник Десятинного монастыря Киева епископ Гедеон, накануне задержанный в аэропорту "Борисполь" по возвращении из США, был депортирован обратно на основании якобы имеющихся проблем с документами. По свидетельству окружения епископа, к самолету его вели вооруженные автоматчики.

«Ожидаем передовиц в западной прессе, что американский правозащитник Харон, также являющийся епископом Украинской православной церкви, насильственно выслан из Украины. Ведь до этого, встречаясь с конгрессменами, он лишь свидетельствовал о нарушении религиозных прав граждан в Украине», - пишет Легойда.
Он также напомнил, что уроженец Украины епископ Гедеон долгое время служил в США и получил там американское гражданство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги