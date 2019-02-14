Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ Гедеона (Харона), задержанного вчера в Бориспольском аэропорту, не впустили в Украину и депортировали в США.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, соответствующая запись опубликована утром в четверг на странице епископа Гедеона в Фейсбук.

«Владыку Гедеона депортировали в США! Вели к самолету вооруженные автоматчики, как преступника», - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в среду вечером в Борисполе задержали наместника Десятинного монастыря, Макаровского епископа УПЦ Гедеона после визита в США, где он провёл рабочую встречу с конгрессменами правительства. В ходе встречи епископ Гедеон осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о радикальных нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

Также сообщалось, что епископ Гедеон, высланный из Украины, должен сегодня выступать в качестве истца в Верховном Суде по делу о признании противоправным и отмене постановления Верховной Рады от 19 апреля «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине».