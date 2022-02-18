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Понтонный мост через реку Припять, который был замечен в Беларуси в 6 километрах от украинской границы, исчез, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки и три неназванных источника в американской разведке

Журналисты утверждают, ознакомившись со снимками спутников, что по состоянию на 17 февраля понтонного моста через Припять уже не было, передает Украинская правда.

Источники издания среди разведывательных и военных агентств США сообщили, что они следили за сооружением и деконструкцией этого моста из-за угрозы вторжения России с территории Беларуси.

Напомним, во вторник 16 февраля на основе открытых данных (спутниковых снимков) журналисты и военные заметили сооружение понтонного моста через Припять в 6,44 километрах от украинско-белорусской границы. Причина его возведения не была понятна, ведь эта территория не занесена в список мест, в которых планировали проводить тренировки военных в ходе белорусско-российских учений «Союзная решимость-2022».
ForUm

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