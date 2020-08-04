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По факту исповедь онлайн в Православной Церкви уже существует, однако в исключительных случаях.   

Фото: soborkld.ru

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал епископ Новосанжарский Вениамин в новом видеопроекте УПЦ.

«Еще до карантина мы спорили на эту тему с коллегами. Ведь церковные догмы, как римское право и римские законы, появлялись как ответ на какую-то ситуацию и какой-то трансцендентный, теологический или философский вопрос. Это уже есть в Европе. Просто у нас достаточно большое количество священников и храмов», - сказал он. 

По словам архиерея, онлайн-исповедь допускается сегодня там, где существуют большие трудности для личного общения верующих со священнослужителями. 

«Мы с вами не можем сказать, что я не могу прийти на какую-то индивидуальную исповедь, когда в храме не будет никого, когда будут соблюдены все карантинные предосторожности. В Европе это все сложнее, и мои знакомые, студенты, коллеги признают, что порой приходится до священника по 200-300 км добираться. То есть, для европейских епархий исповедь онлайн допускается еще с марта-апреля. У нас же есть священник, и есть возможность к нему прийти», - пояснил епископ.

Владыка Вениамин подчеркнул, что в условиях карантина для Церкви важно не потерять связь «человек-человек». 

«Все-таки священник – это врач. Если я знаю, что у меня поднимается температура, и нет никаких других условных патологий, я начну принимать парацетамол или какие-то витамины – это то, что мы исповедуем с вами в ежедневных исповедях вечером. Но есть вещи, которые человек не может в себе до конца распознать, например, те же самые смертные грехи. Тут просто необходим хороший диагност, которым в этом случае выступает, безусловно, священник», - отметил епископ УПЦ.
  
«Мы выбираем себе духовников таких, какими хотим быть сами. Ты приходишь к священнику, и он жаждет сам, чтобы ты был у него здоровым пациентом, здоровым человеком. И это все-таки семейная медицина, потому что приход включает в себя семью – ты живешь в этом округе, это твой район, ты знаешь всех с детства. Поэтому очень важно не потерять эти человеческие отношения. И священник должен быть постоянно в курсе вашей хотя бы поверхностной духовной жизни», - рассказал владыка Вениамин.
ForUm

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