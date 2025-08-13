В Запоріжжі священник УПЦ (МП) координував агентурну мережу ГРУ

Служба безпеки України у Запоріжжі нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ), що діяла під координацією настоятеля одного з місцевих храмів УПЦ (МП). Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, священник вербував місцевих жителів під час своїх проповідей, у яких виправдовував збройну агресію РФ. Одним із завербованих став мобілізований 41-річний військовослужбовець, що служив в одній з військових частин регіону. За інструкціями від російської спецслужби, він збирав і передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. Він також надсилав фотокопії документів, що стосувалися розгортання нових формувань ЗСУ.

Як встановило розслідування, агентурна мережа підпорядковувалася резиденту 316-го розвідцентру ГРУ — колишньому правоохоронцю із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану територію України.

Діяльність священника вдалося викрити після затримання в місті іншого коригувальника, який уже отримав тюремний вирок і дав покази на священнослужителя.

Під час обшуків у затриманих вилучили телефони, комп'ютерну техніку з доказами злочинів. У священника також знайшли російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії РФ.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних.

