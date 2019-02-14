Наместника Десятинного монастыря столицы, Макаровского епископа УПЦ Гедеона (Харона) задержали в Бориспольском аэропорту накануне заседания Верховного Суда по иску о признании недействительным обращения парламента к Патриарху Варфоломею о получении Томоса.

Фото: Фейсбук

Заседание Верховного Суда по объединенному производству дел по иску епископа Макаровского, викария Киевской Митрополии УПЦ Гедеона и иску религиозной общины УПЦ при храме Святителя Николая города Бердянска о признании противоправным и отмене постановления Верховной Рады от 19 апреля «О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине» назначено на 14 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте Верховного Суда Украины, сообщает Центр информации УПЦ.

В октябре 2018 в Верховный Суд Украины было подано несколько исков о признании противоправным и отмене постановления по Томосу, в том числе от Викария Киевской митрополии УПЦ Гедеона, Городницкого монастыря УПЦ и общины Бердянского храма Святителя Николая УПЦ. В ноябре же Верховный Суд объединил в одно производство дела по иску епископа Гедеона и общины бердянского храма. Таким образом, епископ Гедеон, задержанный в среду в Бориспольском аэропорту, должен сегодня выступать в качестве истца в Верховном Суде по делу о непризнании постановления Верховной Рады по Томосу.

В УПЦ также допускают, что епископа Гедеона не пропускают в Украину из-за судебного заседания по вопросу отмены регистрации Десятинного монастыря, которое будет проходить 21 февраля в Окружном административном суде Киева.

Как сообщалось, в среду вечером в Борисполе задержали наместника Десятинного монастыря, Макаровского епископа УПЦ Гедеона после визита в США, где он провёл рабочую встречу с конгрессменами правительства. В ходе встречи епископ Гедеон широко осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, а также рассказал о радикальных нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций.

По последней информации, епископ Гедеон находится в Бориспольском аэропорту.

«Меня не пустили в Украину, мотивируя тем, что гражданство отменено, недействительно, хотя 15 дней назад я вылетал и никаких проблем и никаких решений судов не было», - сообщил епископ Гедеон в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Он также рассказал, что его задержание мотивируют «просто тем, что паспорт якобы был потерян», хотя никаких заявлений о потере паспорта он не давал.

«Просто такое вот религиозно-политическое давление», - заявил епископ Гедеон. Также на странице наместника Десятинного монастыря появилась информация о том, что к нему не пропускают адвокатов и народных депутатов.