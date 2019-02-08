Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины и завершила эту процедуру.

Россия не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. Об этом заявили в МИД РФ.

Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации. Об этом заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поддерживает обеспокоенность Киева возможным присутствием наблюдателей из России на президентских выборах.

Президент Украины Петр Порошенко утвердил уточненный перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

Украина в 2023 году подаст заявление на вступление в Европейский Союз и получит план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, который начнет выполнять. Об этом говорится в программе кандидата в президенты Украины, действующего Главы государства Петра Порошенко.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта «Северный поток-2».

Ранее Франция и Германия достигли компромисса по вопросу внесения правок в газовую директиву ЕС в части «Северного потока-2».

Третий (наряду с «Петровым» и «Бошировым») участник покушения в Солсбери, скрывающийся под именем «Сергей Вячеславович Федотов», был связан с другим отравлением с применением вещества из семьи «Новичка».

В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.

В Калуше неизвестный, стрелявший по окнам офиса местной радиостанции «Калуш ФМ», во время задержания оказал сопротивление и ранил ножом правоохранителя.