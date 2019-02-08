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Президент Украины Петр Порошенко утвердил уточненный перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В документе говорится, что границы и перечень временно оккупированных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей утверждаются согласно закону об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета на оккупированном Донбассе.

Так, временно оккупированы крупные города Донецкой области: Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск,  Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Христовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая.

В Луганской области к ним относятся: Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Должанск, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный.

Также временно оккупированы Амвросиевский, Бахмутский, Бойковский, Волновахский, Марьинский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский и Ясиноватский, Антрацитовский, Должанский, Лутугинский, Новоайдарский, Перевальский, Попаснянский, Славяносербский, Сорокинский и Станично-Луганский районы.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
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