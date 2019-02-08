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Двое россиян будут исключены из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах в связи с отказом Киева в их аккредитации. Об этом заявил Интерфаксу в пятницу представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер.

«Если, как это было объявлено украинскими властями, эти два человека не будут аккредитованы в качестве наблюдателей, то в миссии будет 90 долгосрочных наблюдателей», - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в ОБСЕ возможность замены двух россиян, которым отказано со стороны Киева.

При этом официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что решение Киева не допускать россиян к наблюдению за выборами в Украине не соответствует стандартам ОБСЕ, но в Украине не доверяют России из-за постоянных угроз суверенитету страны.

В пятницу в Москве подтвердили, что двое наблюдателей от РФ 11 февраля попытаются въехать в Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.  

7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.
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