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Украина в 2023 году подаст заявление на вступление в Европейский Союз и получит план действий по членству (ПДЧ) в НАТО, который начнет выполнять. Об этом говорится в программе кандидата в президенты Украины, действующего Главы государства Петра Порошенко.

«В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО», - отмечается в программе, обнародованной на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, благодаря членству в ЕС и НАТО в Украине будут обеспечены высокие стандарты жизни людей, верховенство права и равные правила для всех, доступ к наибольшему мировому рынку, а также безопасность и защита государства, так как основной принцип НАТО - это «один за всех, все за одного».

«В ЕС и НАТО мы вступим как страна - региональный лидер», - подчеркнул Порошенко.

Согласно программе Президента, в течение следующих пяти лет Украина должна стать лидером аграрного сектора в Европе, одним из пяти новых глобальных лидеров IТ-сектора, региональным лидером индустриального развития, транспортным хабом Восточной Европы и одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы под лозунгом «Модная страна, которую открывает мир».

По мнению Порошенко, это тот путь, который «позволит преодолеть бедность и обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца».

Напомним, 7 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего Главу государства Петра Порошенко и еще трех кандидатов в президенты. 
ForUm

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