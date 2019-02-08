В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП.

Происшествие произошло на Южном мосту, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В 20:36 четверга, 7 февраля, на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: «Шкода» догнала «Ниссан».

На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди «Ниссана». При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и «Ниссаном». В этот момент водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем «Шкода», который в свою очередь врезался в «Нисан». В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги.

Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне «Шкоды». Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

Установлено, что за рулем «БМВ» находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Полиция традиционно не называет имени чиновника. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что виновник ДТП – замглавы Голосеевской РГА Юрий Ткаченко, и пообещал его уволить.