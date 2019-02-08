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Песков: У России нет претензий к Януковичу 200

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в РФ государственной охраной.

На вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: «По указу президента РФ он охраняется», передает Интерфакс.

«Государственная охрана предоставляется по решению главы государства», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, пользуется ли Янукович охраной в России.

На уточняющий вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: «Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (Украинского) государства».

Пресс-секретарь не стал комментировать, какая именно структура охраняет Януковича. «Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана», - отметил Песков.

Журналисты поинтересовались также юридическим статусом Януковича. На это Песков сказал, что он «въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти».

«Въехавший в этом качестве Янукович по-прежнему находится в РФ», - заметил Песков, добавив, что сейчас Янукович не является президентом Украины, и у него «нет никакого особого или специального статуса».

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. 

Ранее на пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира, и его нет в базах данных Интерпола.
ForUm

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