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Сегодня, 8 февраля, около 12:00 в Калуше неизвестный, стрелявший по окнам офиса местной радиостанции «Калуш ФМ», во время задержания оказал сопротивление и ранил ножом правоохранителя, сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

После сообщения о стрельбе на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Неподалеку от указанного адреса правоохранители заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри.

Полицейские поинтересовались, что у незнакомца в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному ножевое ранение лица. 31-летнего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в Калушскую центральную больницу.

Сейчас 31-летний злоумышленник, житель Калуша, задержан. Проводятся следственные действия.

Добавим, что правоохранители на месте совершения преступления изъяли восемь гильз.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

 
ForUm

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