Франция и Германия достигли компромисса по вопросу внесения правок в газовую директиву ЕС в части «Северного потока-2», сообщает «Новое Время» со ссылкой на AFP.

По данным AFP, Берлин и Париж предложили свой вариант поправок в части Третьего энергопакета ЕС, отличный от предложений председательствующей в ЕС Румынии.

Французский дипломатический источник сказал агентству, что Париж «не за и не против» Северного потока- 2.

Источник добавил, что Франция искала «гарантии безопасности для Европы, а также безопасности и стабильности Украины».

По данным Suddeutsche Zeitung одно из предложений заключается в том, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране ЕС (в данном случае на Германию. - Ред), где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью. Таким образом, поправка не должна оказать значительное влияние на реализацию этого проекта.

В пятницу государства ЕС должны рассмотреть соответствующие предложения.

Ранее СМИ сообщили, что Франция планирует поддержать предложение ЕС по регулированию российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, предложение Румынии в деле изменения законодательства, которое осложнит строительство российско-германского газопровода «Северный поток-2», поддержали 13 стран Европейского Союза.

12 декабря 2018 года Европейский парламент осудил строительство газопровода «Северный поток-2», идущего в обход Украины.