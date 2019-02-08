также в разделеМир
В деле Скрипалей появились новые подозреваемые 9
Франция высказалась по «Северному потоку-2» 121
Франция впервые после войны отзывает посла из Италии 73
Тело пропавшего футболиста «Кардиффа» подняли со дна Ла-Манша 50
Россия предложила США уничтожить наземные установки для Tomahawk 43
Названо имя третьего россиянина, подозреваемого в отравлении Скрипаля 30
Румыния готова с союзниками ответить на провокации РФ в Черном море 33
Оппозиция: Мадуро продал 73 тонны золота 44
В Стамбуле обрушилось 7-этажное здание, есть жертвы 21
Папа Римский впервые признал сексуальное насилие в церкви 54
Суд РФ постановил удалить расследование, из-за которого Навального вызвали на дуэль 31
НАТО и Македония подписали протокол о вступлении в Альянс 39
Трамп: Если понадобится, построим стену из людей 55
В Лондоне надгробие могилы Карла Маркса разбили молотком 25
Трамп объявил дату и место нового саммита с Ким Чен Ыном 47
Польша планирует через 4 года стать независимой от газа из РФ 50
В ЕП заявили, что РФ не может считаться стратегическим партнером ЕС 28
В Париже в результате пожара в жилом доме погибли 7 человек 27

Франция и Германия достигли компромисса по вопросу внесения правок в газовую директиву ЕС в части «Северного потока-2», сообщает «Новое Время» со ссылкой на AFP.

По данным AFP, Берлин и Париж предложили свой вариант поправок в части  Третьего энергопакета ЕС, отличный от предложений председательствующей в ЕС Румынии.

Французский дипломатический источник сказал агентству, что Париж «не за и не против» Северного потока- 2.

Источник добавил, что Франция искала «гарантии безопасности для Европы, а также безопасности и стабильности Украины».

По данным Suddeutsche Zeitung одно из предложений заключается в том, что ответственность за газопроводы с третьими странами, такими как Россия, лежит на стране ЕС (в данном случае на Германию. - Ред), где газопровод впервые стыкуется с европейской сетью. Таким образом, поправка не должна оказать значительное влияние на реализацию этого проекта.

В пятницу государства ЕС должны рассмотреть соответствующие предложения. 

Ранее СМИ сообщили, что Франция планирует поддержать предложение ЕС по регулированию российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, предложение Румынии в деле изменения законодательства, которое осложнит строительство российско-германского газопровода «Северный поток-2», поддержали 13 стран Европейского Союза.

12 декабря 2018 года Европейский парламент осудил строительство газопровода «Северный поток-2», идущего в обход Украины. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
15
Теги