Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что страны Евросоюза пришли к согласию по поводу регулирования проекта «Северный поток-2», сообщает «Европейская правда».
«Что касается газовой директивы, то мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Франция и Германия тесно сотрудничали», - сказала Меркель.
При этом она не стала уточнять детали достигнутого компромисса.
Как сообщалось, одной из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, например Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.
Таким образом Берлин и Париж договорились, что все решения по «Северному потоку-2» будет принимать Германия.
Согласованные поправки дают шанс на воплощение проекта «Северный поток-2», который оказался под угрозой из-за позиции Франции.
Напомним, предложение Румынии в деле изменения законодательства, которое осложнит строительство российско-германского газопровода «Северный поток-2», поддержали 13 стран Европейского Союза.
12 декабря 2018 года Европейский парламент осудил строительство газопровода «Северный поток-2», идущего в обход Украины.
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