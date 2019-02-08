Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поддерживает обеспокоенность Киева возможным присутствием наблюдателей из России на президентских выборах.

«Мы приветствуем готовность Украины способствовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в верности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что Россия является агрессором в Украине, а следовательно, озабоченность Украины безопасностью очень реальна», - написал он в Twitter.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал украинскую сторону допустить российских наблюдателей на президентские выборы.

Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран никогда не мешало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ осуществлять процесс наблюдения за выборами, ответили в МИД.

Тем временем Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине», которым запретила наблюдателям из страны-агрессора наблюдать за выборами в Украине.