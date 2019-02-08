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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 109 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

На сегодняшнем заседании, рассмотрев соответствующее обращение, ЦИК зарегистрировала 18 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, в МИД РФ заявили, что не будут посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине. 
ForUm

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