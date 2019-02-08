Двое российских наблюдателей в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ намерены в понедельник, 11 февраля вылететь в Киев для наблюдения за ходом украинской президентской кампании.

Об этом сообщил председатель совета Российского общественного института избирательного права (РОИИП), член Совета по правам человека Игорь Борисов, передает Интерфакс.

«Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии в Украине», - заявил Борисов.

Он уточнил, что российские наблюдатели Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из АНО «Институт общественной электоральной дипломатии», намерены вместе со своими коллегами по долгосрочной миссии наблюдения за выборами президента Украины прибыть в Киев 11 февраля.

«Оба наших представителя имеют уже достаточно большой опыт международного наблюдения, в том числе в составе БДИПЧ ОБСЕ», - добавил он.

«Если завтра директор (БДИПЧ ОБСЕ, - ред.) скажет, что мы Россию отменяем, то это тоже патовая ситуация: как это было в ПАСЕ, когда нам говорят, что вы взносы платите, а участия не принимаете. БДИПЧ на это не пойдет, но здесь вопрос, насколько активно будут настаивать на исполнении международных требований верховенства права, препятствовать попыткам это обойти», - считает Борисов.

«Сейчас слово за миссией БДИПЧ ОБСЕ: сможет ли она «договориться» в кавычках, чтобы их пропустили на границе и аккредитовали. Конечно, сейчас достаточно вялая позиция БДИПЧ ОБСЕ, которая выразила лишь озабоченность», - заявили в РОИИП.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ вопреки условиям, изложенным в приглашении украинской стороной, предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина Российской Федерации для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине.