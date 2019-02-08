Полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Таким образом общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на британский таблоид Mail Online.

По словам высокопоставленных источников издания, правоохранители недавно идентифицировали пару, которая выдавала себя за туристов, чтобы получить британскую визу в марте прошлого года. Считается, что пара вернулась в Россию.

Правоохранители предполагают, что двое подозреваемых не путешествовали с основными убийцами «Петровым» и «Бошировим». Их роль была второстепенной.

Полиция проинформирует членов правительства о доказательствах против этих двух лиц «в течение нескольких недель», утверждает издание.

Накануне стало известно о еще одном российском подозреваемом, известным под вымышленным именем «Сергей Федотов».

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта 2018 после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.